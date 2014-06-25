Столичных водителей попросили ограничить поездки в центр города из-за прорыва трубопровода

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Для тех, кто не может изменить свой маршрут, предлагается объезд аварийного участка через улицы Жилянскую, Гончара, Б. Хмельницкого, Владимирскую и Л. Толстого.

При этом в КГГА отметили, что ремонтные бригады обещают в кратчайшие сроки ликвидировать последствия порыва магистрального трубопровода на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Михаила Коцюбинского.

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В свою очередь дорожники КК «Киевавтодор» готовы уже в четверг, 26 июня, с 06:00 приступить к восстановлению дорожного покрытия, которое было повреждено из-за утечки воды, чтобы как можно скорее возобновить движение автотранспорта в центральной части города, говорится в сообщении.

Из-за прорыва трубопровода на бул. Шевченко также изменено движение трех троллейбусных маршрутов.

«Такое решение было принято в результате проведения ремонтных работ на поврежденном участке магистрального трубопровода на бульваре Т. Шевченко и закрытия движения на трассе в направлении площади Победы», - говорится в сообщении.

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В частности, общественный транспорт будет следовать только до Воздухофлотского путепровода:

- троллейбусы №5 будут курсировать от ул. Белецкой до Воздухофлотского путепровода;

- троллейбусы №8 - от ул. Смелянской до Воздухофлотского путепровода;

- троллейбусы №17 - от площади Космонавтов до Воздухофлотского путепровода.

В КП «Киевпасстранс» отметили, что движение коммунального общественного транспорта по привычному маршруту движения будет восстановлено сразу после завершения работ после ликвидации аварии и восстановления дорожного полотна.