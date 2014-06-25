В Киеве за месяц задержали 18 нетрезвых водителей маршруток

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ г. Киева, в городе продолжаются профилактические мероприятия «Автобус-2014», организованные с целью профилактики аварийности со стороны автоперевозчиков, а также усиления контроля за безопасностью пассажирских перевозок. Мероприятия продлятся до 20 июля.

Читайте такжеВ Украине задержали 76 пьяных водителей автобусов

Особое внимание инспекторы ГАИ обращают на выявление грубых нарушений Правил дорожного движения водителями пассажирского автотранспорта, которые существенно влияют на состояние аварийности, в частности превышение установленной скорости движения и управление в состоянии опьянения.

Всего за месяц инспекторами столичной ГАИ задокументировано более 4 тысяч нарушений ПДД водителями пассажирского автотранспорта, о чем составлены административные протоколы. За превышение установленной скорости движения к ответственности привлечено 97 водителей. Задокументировано 18 фактов управления транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Зафиксировано 876 случаев, когда водители управляли маршрутками, техническое состояние которых не соответствовало установленным нормам, в частности на 96 маршрутках были неисправности рулевого управления. Еще 404 машины были с неисправными внешними световыми приборами.

К ответственности привлечено 79 должностных лиц предприятий автоперевозчиков и выдано 99 предписаний на устранение недостатков.