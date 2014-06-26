В Киеве в гостиницу "Турист" ворвались люди в балаклавах с дымовыми шашками

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве.

В сообщении отмечается, что сегодня в 10.00 возле гостиницы «Турист», что в Днепровском районе столицы, стали собираться неизвестные люди в камуфляжной форме и в балаклавах. Для выяснения обстоятельств и причин собрания на место выехали работники Днепровского райуправления милиции.

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Как выяснилось, в помещении гостиницы «Турист» проходит учредительный съезд Профсоюза образования и науки Украины. Митингующие в количестве 50 человек попытались попасть на съезд и высказать свои требования и претензии к его участникам. В связи с тем, что процедура проведения таких мероприятий не предусматривает присутствия посторонних лиц, милиция ограничила доступ активистов в помещение. После этого агрессивно настроенные пикетчики прибегли к активным грубым нарушениям общественного порядка, бросили в сторону работников милиции дымовую шашку, разбили входные стеклянные двери и ворвались в холл здания гостиницы.

Сейчас милиция пытается урегулировать конфликтную ситуацию и восстановить правопорядок в административном здании.