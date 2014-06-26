В Киеве осужден главный бухгалтер НСК «Олимпийский» за присвоение 276 тыс. грн
Печерский районный суд столицы вынес приговор главному бухгалтеру НСК «Олимпийский», который присвоил средства предприятия на сумму 276 тыс. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
«Установлено, что в 2008 году, воспользовавшись своим служебным положением, главный бухгалтер спортивного комплекса перечислил указанную сумму на счета фиктивных предприятий. В документах было указано, что средства выделяются на предоставление услуг по реконструкции стадиона. Впрочем, ни на реконструкцию, ни на другие виды работ деньги так и не поступили», - говорится в сообщении.
В прокуратуре отмечают, что, поддерживая позицию прокуратуры, Печерский райсуд избрал меру наказания должностному лицу в виде лишения свободы. При этом пресс-служба ведомства, не уточняет, на какой срок осужден бухгалтер НСК.
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В сообщении также сказано, что суд лишил его права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительских и административно-хозяйственных функций с конфискацией имущества.
Против должностного лица было возбуждено дело по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; служебная подделка).