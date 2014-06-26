В Киеве осужден главный бухгалтер НСК «Олимпийский» за присвоение 276 тыс. грн

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

«Установлено, что в 2008 году, воспользовавшись своим служебным положением, главный бухгалтер спортивного комплекса перечислил указанную сумму на счета фиктивных предприятий. В документах было указано, что средства выделяются на предоставление услуг по реконструкции стадиона. Впрочем, ни на реконструкцию, ни на другие виды работ деньги так и не поступили», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что, поддерживая позицию прокуратуры, Печерский райсуд избрал меру наказания должностному лицу в виде лишения свободы. При этом пресс-служба ведомства, не уточняет, на какой срок осужден бухгалтер НСК.

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В сообщении также сказано, что суд лишил его права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительских и административно-хозяйственных функций с конфискацией имущества.

Против должностного лица было возбуждено дело по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; служебная подделка).