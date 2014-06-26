В КГГА допускают новый рост тарифов на водоснабжение еще на 3-7%

По словам начальника управления ценовой политики департамента экономики и инвестиций КГГА Василия Яструбинского, тариф, установленный Нацкомиссией по регулированию в сфере коммунальных услуг для ПАО «АК Киевводоканал» на поставки с 1 июля холодной воды и водоотвод для населения является не окончательным, и может быть увеличен.

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Напомним, с 1 июля киевляне будут платить за поставку кубометра холодной воды 3,89 грн, в настоящее время тариф на эту услугу составляет 1,8-1,98 грн, тариф на услуги по водоотводу увеличится с 1,38-1,42 грн, до 3,52 грн за кубометр.

По словам Василия Яструбинского, в новых тарифах учитываются только расходы “Киевводоканала” за доставку воды, но не включены расходы исполнителей услуг. Чиновник прогнозирует, что тариф на холодную воду и водоотвод может возрасти еще на 3-7%.