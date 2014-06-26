В Киеве в выходные дни ограничат движение транспорта по Южному и Московскому мостам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, как говорится в сообщении, при благоприятных погодных условиях в пятницу, 27 июня, в 21.00 работники предприятия «Киевавтодормост» начнут ремонт деформационного шва на Южном мостовом переходе через реку Днепр. В связи с этим движение автотранспорта во второй полосе движения в направлении с просп. Бажана на Надднепрянское шоссе частично ограничат.Читайте такжеВ КГГА рассказали, когда закончат благоустройство территории развязки на Почтовой площади

Ремонтные работы планируют завершить до 06:00 1 июля.

Также на протяжении дня в воскресенье, 29 июня, дорожники будут ремонтировать деформационный шов на мосту Метро. Работы планируют выполнять в период с 08:00 до 20:00. Учитывая это, движение автотранспорта в первой полосе движения в направлении с Московского просп. на просп. Генерала Ватутина частично ограничат.

Корпорация «Киевавтодор» обращается к водителям с просьбой учитывать эту информацию во время выбора маршрутов движения и с пониманием отнестись к временным неудобствам.