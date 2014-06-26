В Киеве провалившуюся часть дороги на бульваре Шевченко временно покроют щебнем

В связи с неблагоприятными погодными условиями работники коммунальной корпорации «Киевавтодор» не могут приступить к восстановлению дорожного полотна на бульваре Тараса Шевченко, которое было вчера повреждено из-за порыва трубы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Поэтому было принято решение обеспечить движение автотранспорта на временном покрытии, уложив щебень, говорится в сообщении.

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«После окончания дождевых осадков и прокатки этого участка дороги специалисты корпорации нанесут асфальтобетонное покрытие», - обещают в КГГА.

В «Киевавтодоре» также сообщили, что уже сегодня движение автотранспорта планируют возобновить по меньшей мере на двух полосах движения в направлении площади Победы из центра города.

Сейчас работники «Киевэнерго» продолжают проводить работы по ликвидации аварии магистрального трубопровода на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Коцюбинского, сообщили в КГГА.

Как сообщал УНИАН, утром 25 июня в центре Киева на бульваре Шевченко на углу с улицей Коцюбинского произошел порыв теплотрассы, в результате чего провалился асфальт на проезжей части.

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По данным "Киевэнерго", причиной инцидента стала изношенность труб (1985 г. прокладки).

В связи с аварией полностью ограничено движение транспорта в направлении площади Победы.