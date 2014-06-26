В КГГА рассказали о новой комплексной схеме размещения МАФов: паспорта киоскам хотят выдавать на 5 лет

После утверждения новой Комплексной схемы размещения временных сооружений в Киеве власти намерены выдавать паспорт привязки киоска к местности сроком на пять лет, что защитит предпринимателей «от произвола бюрократической системы».

Об этом сказала заместитель председателя рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов деятельности владельцев временных сооружений в г. Киеве Людмила Денисюк, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Она отметила, что сейчас продолжается работа над доработкой Комплексной схемы.

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«Мы услышали предпринимателей Киева и приостановили действие Комплексной схемы, разработанной и утвержденной Департаментом градостроения и архитектуры в декабре 2013 года, которая вызвала возмущение среди общественности... Только Комплексная схема является единственно возможным законным механизмом упорядочения размещения временных сооружений в столице. Именно поэтому мы должны внести изменения в существующую схему с учетом владельцев тех ВС, которые имели разрешительную документацию, платили за аренду земли и паевой взнос в 2012-2013 годах. Это примерно 5,5 тысяч предпринимателей», – обратилась на очередном заседании рабочей группы к предпринимателям Денисюк.

Она добавила, что в районных администрациях столицы будут проводиться расширенные совещания с общественными организациями и предпринимателями - владельцами временных сооружений, которые размещены на территории соответствующих районов. На совещаниях будут проработаны изменения в порядок размещения ВС в районах и сформированы соответствующие предложения на картографических материалах. Каждый район предоставит их Департаменту градостроения и архитектуры, и эти изменения будут учтены в Комплексной схеме.

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«Таким образом, мы будем иметь новую доработанную Комплексную схему размещения ВС, которая будет, с одной стороны, учитывать интересы предпринимателей, а с другой – будет упорядочивать количество, правила размещения и внешний вид временных сооружений», - заверяет Денисюк.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2013 г. тогдашний глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов своим распоряжением утвердил Комплексную схему размещения временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности в Киеве.

Власти города тогда заявляли, что намерены до конца года принять все необходимые нормативные документы для упорядочения сети МАФов и временных сооружений. А в 2014 г. планировалось начать работы с наведения порядка в этой сфере. В целом демонтировать предусматривалось до 8 тыс. киосков. Власти заявляли, что начнется демонтаж после того, как будет распоряжением утверждена Комплексная схема размещения малых архитектурных форм, а Киевсовет утвердит порядок размещения МАФов в соответствии с разработанной схемой.

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22 апреля с.г. следующий председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко приостановил действие распоряжения от 13 декабря 2013 г., которым была утверждена Комплексная схема размещения МАФов. В документе за подписью Бондаренко отмечается, что решение принято, учитывая обращение ряда общественных организаций и с целью “снятия социального напряжения и урегулирования проблемных вопросов деятельности субъектов хозяйствования - владельцев временных сооружений”.

Тогда же, в апреле, по поручению председателя КГГА временно приостановлен прием документов на соответствие намерений заказчика относительно места расположения временных сооружений и на оформление паспортов привязки.

По данным заместителя директора Департамента градостроения и архитектуры КГГА, начальника Службы градостроительного кадастра Андрея Вавриша, в Киеве власти насчитали 20 тыс. незаконных киосков, которые угрожают безопасности людей.