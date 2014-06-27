Кличко уверен, что Крещатик в ближайшее время разблокируют для проезда

Киевский городской голова Виталий Кличко уверен, что в ближайшее время улица Крещатик будет разблокирована для проезда транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал сегодня на брифинге.

Он отметил, что каждый день общается с людьми на Майдане. Он подчеркнул, что Майдан - это не баррикады, а "сила духа, борьба". Поэтому, убежден он, с людьми нужно вести переговоры и убеждать, что центр столицы нужно восстановить для движения транспорта, поскольку это является важной транспортной артерией.

Читайте такжеКличко считает, что пора разбирать баррикады на Майдане

"Мы должны понемногу делать то, чтобы люди могли передвигаться свободно, чтобы по Крещатику можно было проехать. Мы общаемся с людьми, убеждаем их и каждый день делаем шаг за шагом. И уверен, что в ближайшее время движение по Крещатику будет возобновлено", - сказал Кличко.

По его словам, пока трудно сказать, какое количество людей остается в палатках на Майдане, но примерно это до тысячи человек.

Кличко сообщил, что власти предлагают им перенести палатки в другое место "на свободные площадки, которых достаточно в Киеве", или переехать для проживания в санатории под Киевом, поскольку люди не хотят уезжать далеко от столицы.