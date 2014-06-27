Кличко о КГГА: Я пришел не за зарплатой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге после того, как был представлен в должности председателя КГГА сотрудникам аппарата администрации.

“Я пришел не за заработной платой. Я пришел для того, чтобы сделать изменения в моем городе, в моей стране... Все видели, я заработал деньги честно и откровенно. И все знают, как я их заработал. Зарплату в Верховной Раде я никогда не получал (зарплата Кличко составляла 11 тыс. грн в качестве председателя фракции “УДАР” - УНИАН) и даже не знаю, где ее получают. Я написал заявление, чтобы перечисляли в детский дом (“Ромашка”). Таким же образом я могу здесь сделать”, - сказал Кличко.

Читайте такжеПорошенко назначил Кличко председателем КГГАОн признался, что до сих пор не знает, какова зарплата мэра или главы КГГА.

Также, по словам Кличко, он не интересовался, как он пойдет в отпуск - как городской голова или как председатель КГГА. “Вопрос отпуска в ближайшее время не стоит. Потому что люди требуют перемен. И поэтому надо работать”, - отметил Кличко.