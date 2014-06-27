Кличко три недели убеждал застройщика Никонова возглавить советников мэра

По словам последнего, Кличко три недели убеждал его принять предложение и занять должность, заявил Никонов в интервью " Украинской правде", которое цитирует ТСН.

"Три недели он меня убеждал, что надо идти. Он понимал, что ему нужны люди, которые могут совершенно четко идентифицировать проблему, найти кратчайший путь для решения, и самое главное - дожать ситуацию до того, чтобы эту проблему решить", - заявил Никонов.

Он отметил, что у него такой стиль работы: "Я вообще не люблю слишком долго зацикливаться на какой-то ерунде".

Также Никонов рассказал, что познакомился с Виталием Кличко больше 20-ти лет назад. "Я знаю Виталия с 1993 года, когда я работал в корпорации "Республика" Игоря Бакая (экс-глава "Нафтогаза Украины" и Духе, - ред.), а Виталий арендовал в школе рядом с гостиницей "Авангард" зал для бокса. Мы там и познакомились".

Читайте такжеЭксперт: новой киевской власти в кратчайшие сроки необходимо сломать коррупциюНа вопрос, были ли причастны братья Кличко к силовому подразделению Бакая и принимали ли участие в рэкете, Никонов заявил: "Да ну, перестаньте! Где Виталий или Владимир, а где рэкет? Я часто ездил на бокс и видел, как люди вокруг них иногда вызывающе себя вели. Но они никогда не использовали свою силу, демонстрируя железную выдержку".

Никонов является владельцем компании К.А.Н. Среди ее проектов, в частности, небоскреб на площади Славы в центре Киева, который оценивают как испортивший ландшафт столицы.