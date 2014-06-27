Партнер Фирташа и Левочкина рассказал, как построил изуродовавший Киев жилой комплекс

Этот комплекс навсегда разрушил ландшафт правого берега Днепра.

Игорь Никонов, известный киевский застройщик, владелец компании К.А.Н и бизнес-партнер Левочкина и Фирташа в своем интервью Сергею Лещенко, опубликованному «Украинской правдой», заявил, что не считает жилой комплекс "Diamond Hill" таким, который уродует киевский ландшафт.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос, нет ли у него моральных терзаний из-за того, что теперь из-за этого дома разрушен вид Киева со всего левого берега.

«Видите, у вас такое мнение, а у многих людей - абсолютно другое. Если бы я сейчас это делал, то дом был бы немножко другой. И вообще, смотря с чем сравнивать? С домом на Грушевского, 9-а?», - заявил он.

«Я переработал, наверное, 300 вариантов дома на площади Славы, которые рисовали архитекторы. И, к сожалению, все, что мы смогли из них выжать – я выжал. Внутри оно получилось более-менее. Но это, опять же, субъективная вещь», - добавил Никонов.

Читайте такжеКличко три недели убеждал застройщика Никонова возглавить советников мэраНиконов также сообщил, что заказчиком был Вагиф Алиев, но потом уточнил, что компания «Мандарин-Плаза».

Отвечая на вопрос журналиста, нельзя ли было его как-то переубедить, что это разрушает внешний вид Киева, Никонов ответил, что не считает архитектурные вкусы журналиста догмой в последней инстанции.

«Вы действительно считаете, что ваши архитектурные вкусы – это догма в последней инстанции? Проекты, которые я сделал - я никогда в них не влюбляюсь. Более того, я потом абсолютно критически к ним отношусь. Я прихожу и говорю: "Вот тут надо было сделать по-другому, это уже не так, это мне уже не нравится", и пошло-поехало», - сказал Никонов.

«Чисто психологически для меня есть две концепции застройки любого района: есть концепция – одно высотное здание, а вокруг него много благоустройства, и есть другая концепция – низкоэтажные здания и благоустройства меньше. И еще неизвестно, что более правильно на самом деле», - добавил он.

Группа компаний "К.А.Н. Девелопмент", президентом которой является Игорь Никонов, построила ряд жилых комплексов в столице. В частности, Diamond Hill, "Парковый городок", ТРЦ Ocean Plaza, "Комфорт Таун", Arena City, офисный центр "Парус" и другие.

Также Никонова считают бизнес-партнером семьи Черновецкого и Дмитрия Фирташа.

Последний его проект - это сооружение для Дмитрия Фирташа на Кольцевой дороге самого большого в Восточной Европе торгово-развлекательного центра "Республика".