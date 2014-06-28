Милиция охраняет центр Киева в усиленном режиме
14:24, 28 июня 2014Киев
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Сотрудники милиции охраняют центральную часть Киева в усиленном режиме.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Киеве, сегодня в столице проводится ряд мероприятий по случаю Дня Конституции, а также несколько митингов и акций с массовым участием граждан, в соответствии с ранее поданными заявками.
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Для охраны общественного порядка и безопасности киевлян и гостей столицы в центральной части города задействовано более 1 тыс. сотрудников милиции, которые несут службу в усиленном режиме.
Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано.
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