Милиция охраняет центр Киева в усиленном режиме

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Киеве, сегодня в столице проводится ряд мероприятий по случаю Дня Конституции, а также несколько митингов и акций с массовым участием граждан, в соответствии с ранее поданными заявками.

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Для охраны общественного порядка и безопасности киевлян и гостей столицы в центральной части города задействовано более 1 тыс. сотрудников милиции, которые несут службу в усиленном режиме.

Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано.