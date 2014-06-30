В Киеве за подделку документов задержали двух водителей - ГАИ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Киева, в Днепровском районе за нарушение правил дорожного движения инспекторы остановили автомобиль «Опель Омега». При проверке документов водителя свидетельство о регистрации транспортного средства вызвало сомнение в его подлинности.Читайте такжеГАИ: За 10 дней зафиксировано 118 фактов попыток дачи взяток водителями

В Печерском районе водитель автомобиля «Ауди А6» также предоставил для проверки документы с признаками подделки.

Для выяснения обстоятельств водители были доставлены в райуправления милиции.