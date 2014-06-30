В Киеве за подделку документов задержали двух водителей - ГАИ
11:24, 30 июня 2014Киев
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В Киеве в воскресенье, 29 июня, сотрудники ГАИ за подделку документов задержали двух водителей.
В Киеве за подделку документов задержали двух водителей - ГАИ / job-sbu.org
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Киева, в Днепровском районе за нарушение правил дорожного движения инспекторы остановили автомобиль «Опель Омега». При проверке документов водителя свидетельство о регистрации транспортного средства вызвало сомнение в его подлинности.Читайте такжеГАИ: За 10 дней зафиксировано 118 фактов попыток дачи взяток водителями
В Печерском районе водитель автомобиля «Ауди А6» также предоставил для проверки документы с признаками подделки.
Для выяснения обстоятельств водители были доставлены в райуправления милиции.
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