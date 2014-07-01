Кличко поддерживает инициативу о запрете на продажу спиртного после 22.00 в столице
12:18, 01 июля 2014Киев
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Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что не против депутатской инициативы о запрете на продажу спиртного в столице в период с 22.00 по 8.00.
Кличко считает целесообразным запретить продажу спиртного после 22:00 / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко заявил журналистам на брифинге.
“Такой опыт есть в некоторых странах мира, когда после определенного времени суток запрещена продажа спиртного. Мы должны рассмотреть этот вопрос. Я слышал о такой инициативе. Мы ее рассмотрим, против такого запрета я ничего не имею”, - сказал он.
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