Кличко поддерживает инициативу о запрете на продажу спиртного после 22.00 в столице

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко заявил журналистам на брифинге.

“Такой опыт есть в некоторых странах мира, когда после определенного времени суток запрещена продажа спиртного. Мы должны рассмотреть этот вопрос. Я слышал о такой инициативе. Мы ее рассмотрим, против такого запрета я ничего не имею”, - сказал он.

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