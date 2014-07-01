СМИ: Под Радой произошла драка - майдановцы загоняли на работу депутата

Об этом сообщает LB.ua.

В драке принимали участие 14 сотня, которая охраняет парламент, и другие представители Самообороны, которых идентифицировать не удалось. Известно, что при этом был и батальон "Киев-1".

О причинах драки еще ничего не известно. Ее свидетели не смогли объяснить, почему она возникла.

Читайте такжеВ Киеве в гостиницу "Турист" ворвались люди в балаклавах с дымовыми шашкамиВо время столкновения были взорваны три светошумовые гранаты "Терен" и бросили бутылку с коктейлем Молотова, но она не разбилась и не загорелась.

Есть один пострадавший, врачи "скорой" оказывают ему помощь.

Стоит отметить, что под Верховной Радой сегодня проходил очередной митинг валютных заемщиков, которые перекрыли уличное движение.

Позже в сети появилось видео, на котором якобы объясняется причина драки - представители Самообороны якобы требовали от нардепа Сергея Пашинского вернуться на рабочее место и работать.

Внимание, в видео присутствует нецензурная лексика.