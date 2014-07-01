В центре Киева продолжают разбирать баррикады

В центре Киева убрали баррикады возле Центрального универмага и на улице Прорезной. Здесь даже частично восстановлено движение, сообщает ТСН.ua со ссылкой на "Спецкор".

Часть палаток с Крещатика переедет ближе к Майдану. Активисты пошли навстречу киевлянам и решили немного подвинуться. Свои границы перенесут ближе к самому Майдану Незалежности.

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Майдановец Сергей из роты "Ястребов" говорит, что с баррикадой возле ЦУМа были сплошные проблемы. В последний раз ее даже подожгли. Однако совсем баррикада не исчезнет - в нескольких метрах возводят другую из тех же бетонных блоков и водомета, стоявших возле ЦУМа.

Часть активистов уже живо собирает пожитки, у них все еще есть запасы "коктейлей Молотова". Но мысли майдановцев по поводу разборки баррикад расходятся.

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"Мы возмущены тем, что нас элементарно даже не предупредили, что будут убирать баррикаду. Непонятно, для чего идет новая власть на третий Майдан", - говорят активисты.

Напомним, кто поджег баррикаду возле ЦУМа, вскоре должна сказать милиция Шевченковского района. По факту поджога открыли уголовное производство.