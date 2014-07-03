В Киеве в выходные движение автотранспорта на Южном мосту будет ограничено

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, 4 июля в 20.00 работники предприятия «Киевавтодормост» продолжат ремонт деформационного шва на верховой стороне проезжей части Южного моста через Днепр. В связи с этим движение автотранспорта в первой полосе в направлении с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе будет ограничено.Читайте такжеВ Киеве провалившуюся часть дороги на бульваре Шевченко временно покроют щебнем

Работы будут продолжаться до 6.00 понедельника, 7 июля.

Корпорация «Киевавтодор» обращается к водителям с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам и, по возможности, выбирать другие маршруты движения.