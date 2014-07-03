В Киеве в выходные движение автотранспорта на Южном мосту будет ограничено
11:08, 03 июля 2014Киев
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В выходные в Киеве движение автотранспорта на Южном мосту будет ограничено.
В Киеве в выходные движение автотранспорта на Южном мосту будет ограничено / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, 4 июля в 20.00 работники предприятия «Киевавтодормост» продолжат ремонт деформационного шва на верховой стороне проезжей части Южного моста через Днепр. В связи с этим движение автотранспорта в первой полосе в направлении с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе будет ограничено.Читайте такжеВ Киеве провалившуюся часть дороги на бульваре Шевченко временно покроют щебнем
Работы будут продолжаться до 6.00 понедельника, 7 июля.
Корпорация «Киевавтодор» обращается к водителям с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам и, по возможности, выбирать другие маршруты движения.
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