Кличко: власти столицы не отдадут застройщикам ни одного участка леса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пленарном заседании сессии Киевсовета.

Кличко отметил, что 26 июня Киевский областной совет планировал принять решение о расширении границ поселка Коцюбинский за счет территории Беличанского леса, входящего в состав национального парка «Голосеевский».Читайте такжеКличко уверен, что Крещатик в ближайшее время разблокируют для проезда

"Мы смогли предотвратить это, подписав трехсторонний меморандум, который призван создать совместную рабочую группу по этому вопросу. Я хочу подчеркнуть для всех, что Киев не уступит ни одного метра своей территории. Столица не отдаст ни одного участка леса, особенно под очередную вырубку. Это наша принципиальная позиция", - отметил Кличко.

Он предложил депутатам войти в состав этой рабочей группы.

Мэр также поручил включить в состав этой рабочей группы общественных активистов.

"Вместе мы сможем защитить и Беличанский лес, и интересы киевской общины", - отметил Кличко, поручив не позднее 8 июля утвердить состав группы под руководством секретаря Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, 25 июня экологи заявили, что на сессии Киевского областного совета 26 июня будет с голоса внесен проект решения о расширении границ поселка Коцюбинский под Киевом на площадь свыше 4 тысяч гектаров за счет Беличанского леса, являющегося частью Национального природного парка «Голосеевский».

26 июня Кличко, председатель Киевского облсовета Николай Бабенко и поселковый голова Коцюбинского Вадим Садовский подписали Меморандум о согласовании позиций сторон относительно Беличанского леса.Читайте такжеКличко три недели убеждал застройщика Никонова возглавить советников мэра

Стороны договорились, что депутаты Киевского облсовета, в том числе те, которые избраны в одномандатном избирательном округе и представляют интересы поселка Коцюбинский, не будут выносить на рассмотрение очередной сессии проект решения об утверждении границ этого поселка.

Кроме того, до 11 июля будет создана трехсторонняя рабочая группа по установлению границ Коцюбинского, проведены необходимые переговоры и урегулированы проблемы. В то же время в основу такого решения должен быть положен принцип о сохранении в полном объеме Национального природного парка «Голосеевский» согласно указу президента от 1 мая этого года «Об изменении границ национального природного парка «Голосеевский».

Справка УНИАН. По данным Партии зеленых Украины, с 2008 года Коцюбинский и Гостомельский поселковые советы вопреки законодательству передали в частную собственность почти 600 земельных участков общей площадью около 100 га на территории Беичанского леса. На некоторых участках уже вырублены столетние деревья и начато строительство.