Кличко придумал, как освободить центр Киева: предлагает майдановцам переехать в санатории
13:03, 03 июля 2014Киев
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Кличко выразил благодарность майдановцам, которые освободили здание КГГА.
Кличко рассказал о переговорах с майдановцами / Фото: УНИАН
Киевский городской голова Виталий Кличко заявляет, что столичные власти ведут переговоры с майдановцами и предлагают им переехать на временное проживание в санатории под Киевом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.
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Кличко выразил благодарность майдановцам, которые освободили здание КГГА.
"Мы и дальше общаемся с майдановцами, предлагаем им переехать... Под Киевом есть санатории, недостроенные здания, неработающие лагеря. Мы предлагаем им эти места, где они смогут временно проживать", - сказал Кличко. В то же время он не смог назвать конкретные адреса этих объектов.
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