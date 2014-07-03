Кличко придумал, как освободить центр Киева: предлагает майдановцам переехать в санатории

Киевский городской голова Виталий Кличко заявляет, что столичные власти ведут переговоры с майдановцами и предлагают им переехать на временное проживание в санатории под Киевом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

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Кличко выразил благодарность майдановцам, которые освободили здание КГГА.

"Мы и дальше общаемся с майдановцами, предлагаем им переехать... Под Киевом есть санатории, недостроенные здания, неработающие лагеря. Мы предлагаем им эти места, где они смогут временно проживать", - сказал Кличко. В то же время он не смог назвать конкретные адреса этих объектов.