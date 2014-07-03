Киеврада создала комиссию по вопросам обеспечения киевлян, участвующих в АТО

За соответствующее решение проголосовали 84 депутата Киеврады. В состав комиссии вошли депутаты от разных фракций Киеврады, а также мажоритарщики.

Читайте такжеЖертвами терроризма на Донбассе стали 200 силовиков и более 160 мирных жителей

На комиссию будет возложен контроль за вопросом материального и методологического обеспечения киевлян, участвующих в АТО. Она также будет контролировать вопросы надлежащей военной подготовки, информирования общества о нуждах военных, будет координировать деятельность разных волонтерских и общественных организаций, а также органов государственной и местной власти.

В соответствии с решением Киеврады, комиссия будет работать в течение полугода, а предварительный отчет о ее деятельности будет заслушан не позднее месячного срока со дня принятия решения о ее создании.