ЛГБТ-активисты анонсировали проведение "Марша равенства" в Киеве

Анонс события размещен на портале украинского ЛГБТ-сообщества.

"Мы стремимся к тому, чтобы нашу идентичность уважали так же, как мы уважаем идентичность других. И главное: для этого мы не должны ее скрывать, поэтому стремимся воспользоваться нашим правом на мирные собрания и свободу слова. Мероприятие направлено на достижения результатов в борьбе за гражданское равноправие, демонстрацию видимости ЛГБТ-сообщества", - сказано в анонсе.

Читайте такжеЛуценко: Лучше раз в год гей-парады, чем ежедневно ждать российских танковМарш должен состояться в Киеве пятого июля в 10 часов, о месте организаторы сообщают отдельно тем, кто зарегистрируется как участник события.

При этом в анонсе имеется предупреждение, что место и время проведения марша могут быть изменены. Также организаторы объявили о поиске волонтеров для проведения и обеспечения безопасности марша равенства.

Ранее, в мае 2013 года, в Киеве был проведен первый в истории "Марш равенства", который был немногочисленным, однако получил широкую огласку.