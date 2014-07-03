В Киеве возобновили движение транспорта на участке Крещатика

15:31, 03 июля 2014
Киев
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В Киеве возобновлено движение транспорта на участке Крещатика от улиц Богдана Хмельницкого до Прорезной.

Киев

Сегодня в Киеве было возобновлено движение транспорта по улице Крещатик на участке от улиц Богдана Хмельницкого до Прорезной.

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Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ в столице, по улице Прорезной от Пушкинской до Крещатика введено двустороннее движение.

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