В Киеве возобновили движение транспорта на участке Крещатика

Сегодня в Киеве было возобновлено движение транспорта по улице Крещатик на участке от улиц Богдана Хмельницкого до Прорезной.

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Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ в столице, по улице Прорезной от Пушкинской до Крещатика введено двустороннее движение.