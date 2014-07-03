Киевсовет отменил реконструкцию Гостиного двора: депутаты предлагают вернуть комплекс городу

Киевсовет принял решение о расторжении договора аренды земельного участка, на котором размещен Гостиный двор, заключенного между Киевсоветом и ПАО "Укрреставрация" 16 октября 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовал 91 депутат.

Кроме того, депутат Киевсовета от фракции "Батькивщина" Татьяна Мелихова выступила с предложением обратиться к Кабмину с просьбой передать комплекс Гостиный двор в коммунальную собственность.

Также она выразила мнение, что Киевсовет должен обратиться в Верховную Раду с просьбой внести изменения в законодательство о включении Гостиного двора в перечень памятников, которые не подлежат приватизации.

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Справка УНИАН. Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году.

Постановлением Кабинета министров № 1380 от 15 августа 2011 года Гостиный двор был выведен из Государственного реестра памятников архитектуры.

26 апреля в 2012 г. Киевсовет предоставил разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка публичному акционерному обществу «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» на Контрактовой площади, 4, в Подольском районе для реконструкции здания Гостиного двора под торгово-офисный центр.

Осенью 2012 году Киевсовет передал «Укрреставрации» в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

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В ответ на планы властей сделать в Гостином дворе торговый центр и частично его перестроить киевские активисты организовали акцию протеста.

17 апреля 2013 г. Киевсовет пытался по обращению активистов признать утратившим действие решение Киевсовета от 20 сентября 2012 г., но отменить решение о землеотводе согласились лишь 25 из 84 зарегистрированных в зале депутатов. Во время принятия решения в Киев совете находились также общественные активисты, которые выступали против реконструкции Гостиного двора, и надеялись на поддержку депутатов.

24 июня 2014 года Киевский апелляционный административный суд признал незаконным решение Киевсовета о выделении компании "Укрреставрация" земли под Гостиным двором.