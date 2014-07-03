Командир "Донбасса" предупредил о возможных терактах в Киеве

Бойцов батальона "Донбасс", которые должны были уже отбыть на Восток, задержали в столице из-за возможности теракта. Об этом рассказал командир батальона Семен Семенченко возле Верховной Рады, сообщает корреспондент ТСН.

По словам Семенченко, командование уже несколько дней держит около 250 новых бойцов "Донбасса" в столице из-за возможных угроз. По мнению комбата, к "минной войне" и провокациям в Киеве не готовы.

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"Вспомните Одессу, это может быть стрельба из толпы. Мы знаем, что сейчас 30-40 автоматов находится на руках по городу. Это могут быть бутылки с зажигательной смесью, это могут быть любые провокации с жертвами", - заявил командир "Донбасса".

Первой "ласточкой" так называемой "минной войны", по словам Семенченко, стало минирование трассы Киев-Харьков.