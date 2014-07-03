На Святошинском рынке в Киеве торговали "гуманитарной" тушенкой для бойцов АТО

Как сообщает Сегодня, внимание на продавцов тушенки обратили местные продавцы.

По словам продавщиц, торговцы тушенкой появились на рынке в понедельник.

«Мужчина и женщина ходили по рядам с рюкзаком и предлагали желающим тушенку. Причем просили недорого — по 10 гривен за баночку (в магазине такая стоит 18 грн. — ред.), поэтому многие брали. А я поинтересовалась, откуда тушенка. А услышав ответ, просто пришла в ужас! Оказалось, она для наших солдат, воюющих в Донбассе. А они ее просто украли и решили продать, чтобы денег заработать!" — рассказала продавщица с рынка Нина Кожема

Сообща работницы рынка задержали "бизнесменов" и вызвали самооборону района и милицию.

По словам Светланы Серебряковой, которая торговала тушенкой (ее напарник имя называть не захотел. — ред.), на деньги от проданной тушенки они хотели купить сигарет для бойцов, воюющих на Востоке.

Читайте такжеИз Винницкой области участникам АТО отправлены почти 40 тонн продуктов«Мы сами активисты Майдана, из 28-й сотни. Часть наших ребят сейчас сражаются на блокпостах в Луганской области, в батальоне «Луганск-1». Тушенку, семь тонн, на Майдан привезли меценаты. Часть ее мы отправили на Восток, около ста ящиков оставили для активистов Майдана, а четыре ящика решили продать, чтобы купить сигарет для наших бойцов. Они сами нас об этом попросили», - рассказала Серебрякова.

По ее словам, за два дня она распродала 72 банки тушенки - оставшиеся 15 банок вчера «конфисковали» продавщицы с рынка.

Читайте такжеУкраинцы Италии приобрели рации для украинских военныхРазнимать местных продавцов и торговцев пришлось прибывшим активистам Святошинской самообороны, а после и милиции.

Ни местные самообороновцы, ни их коллеги с Майдана не знали "продавцов"

«Да, мы действительно на прошлой неделе получили семь тонн тушенки от неравнодушных киевлян. Мы решили отправлять ее на Восток частями. Большую партию передали в прошлую пятницу, а оставшиеся консервы сложили в палатке, которую оборудовали под продовольственный склад. Видимо, оттуда и «умыкнули» эти четыре коробки. А самих продавцов я вообще вижу впервые", - сказал «замначальника по тылу батальона "Самооборона" Руслан Бойко.

Милиционеры собрали показания всех участников конфликта, описали оставшиеся банки тушенки, составили протокол, а после и продавцов, и тушенку передали самообороновцам под расписку.

В милиции заявляют, что оснований для задержания торговцев не было, а оставшиеся банки с тушенкой передали на хранение под расписку представителям Майдана.

"Нельзя задержать людей только лишь потому, что кто-то назвал их ворами. Сообщение о краже тушенки из продовольственных складов Майдана в милицию не поступало. Правоохранители опросили все стороны конфликта, составили протоколы, а данные об этом преступлении внесли в единый реестр. Будет вестись проверка, чтобы выяснить, было ли действительно совершенно преступление", — заявили в главке столичной милиции