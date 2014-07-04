В Киеве на проспекте Бажана неизвестные сожгли скульптуру орла (фото)

Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, пожар, по предварительным данным, возник в результате преднамеренного поджога. Правоохранительные органы ищут причастных к поджогу.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве призывает киевлян и гостей столицы не портить то, что призванное украшать город.

Скульптура орла была создана для выставки цветов на Певческом поле под названием "Весенняя феерия", которая открылась 27 апреля 2013 года. После выставки орла перевезли и установили на проспекте Бажана.