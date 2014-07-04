На Оболони задержали подозреваемого в серии нападений на женщин

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Оболонского района, на протяжении последних четырех месяцев злоумышленник совершил 6 нападений на женщин. Одну из потерпевших он изнасиловал. Обычно мужчина нападал на своих жертв в подъездах. Широкую огласку в СМИ получил инцидент, случившийся в мае возле одного из банкоматов, где видеокамеры наблюдения зафиксировали момент совершения преступления.

Последнее нападение произошло сегодня ночью на улице Маршала Тимошенко. Злоумышленник вошел вместе с молодой женщиной в лифт и, нажав кнопку «Стоп», стал требовать у нее деньги. Получив отказ, злоумышленник пытался изнасиловать женщину. Но потерпевшей удалось вырваться из лифта и закрыться в собственной квартире. Напуганная женщина сразу же сообщила о преступлении в милицию.

«По горячим следам нападавшего удалось задержать. Мужчина уже полностью признал свою вину в совершении указанного преступления и сознался в совершении еще 5 аналогичных нападений. По фактам изнасилования, покушения на изнасилование и грабежа проводится досудебное расследование. Его ход находится на контроле прокуратуры района», - говорится в сообщении.