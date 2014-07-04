Власти хотят вернуть в Киев эвакуаторы

15:54, 04 июля 2014
Киев
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Киевская власть хочет возобновить работу эвакуаторов в городе.

Эвакуаторы снова будут ездить по Киеву

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь Киевсовета Алексей Резников на брифинге.

По его словам, освобождение дорог от припаркованных не по правилам машин увеличивает пропускную способность дорог и уменьшает заторы в городе. В то же время городу пришлось отказаться от использования эвакуаторов из-за отсутствия нормальной законодательной базы. Так, действующее законодательство запрещает принудительное отчуждение имущества.

«Эвакуаторы работали без законодательной базы, поэтому эта программа через определенное время закончилась из-за большого количества исков», - подчеркнул он.

Читайте такжеГАИ Киева обещает не возвращать эвакуаторы и убрать ограничительные столбикиРезников сообщил, что фракция «УДАР», лидером которой является мэр города Виталий Кличко, подала на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении соответствующих изменений в законодательство, регулирующее дорожное движение, который позволит органам власти законным способом использовать эвакуаторы.

«Такая практика существует в нормальных цивилизованных европейских странах. Это или эвакуатор, или так называемые башмачки, которые одеваются на колесо», - подчеркнул секретарь Киевсовета.

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