Власти хотят вернуть в Киев эвакуаторы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь Киевсовета Алексей Резников на брифинге.

По его словам, освобождение дорог от припаркованных не по правилам машин увеличивает пропускную способность дорог и уменьшает заторы в городе. В то же время городу пришлось отказаться от использования эвакуаторов из-за отсутствия нормальной законодательной базы. Так, действующее законодательство запрещает принудительное отчуждение имущества.

«Эвакуаторы работали без законодательной базы, поэтому эта программа через определенное время закончилась из-за большого количества исков», - подчеркнул он.

Читайте такжеГАИ Киева обещает не возвращать эвакуаторы и убрать ограничительные столбикиРезников сообщил, что фракция «УДАР», лидером которой является мэр города Виталий Кличко, подала на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении соответствующих изменений в законодательство, регулирующее дорожное движение, который позволит органам власти законным способом использовать эвакуаторы.

«Такая практика существует в нормальных цивилизованных европейских странах. Это или эвакуатор, или так называемые башмачки, которые одеваются на колесо», - подчеркнул секретарь Киевсовета.