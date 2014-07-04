В Киеве отменен "Марш равенства" в защиту прав ЛГБТ-сообщества

Об этом сообщается в пресс-релизе правозащитной организации Amnesty International.

Согласно сообщению, мероприятие было отменено, поскольку милиция Киева заявила, что не сможет гарантировать безопасность участникам мероприятия.

"Сегодня, 4 июля, на встрече с Оргкомитетом «КиевПрайд2014» милиция заявила о невозможности обеспечить безопасность демонстрантов со стороны многочисленной группы ультраправых контр-демонстрантов, которые могут появиться на мероприятие вооруженными. Вследствие этого, оргкомитет был вынужден отменить Марш", - сообщает AI.

Читайте такжеЛГБТ-активисты анонсировали проведение "Марша равенства" в Киеве"Amnesty International выражает глубокое сожаление по поводу неспособности киевской милиции гарантировать адекватную защиту для желающих принять участие в Марше Равенства, запланированном на завтра", - пишется в пресс-релизе.

Также Amnesty International напоминает украинской власти, что права на свободу собраний и выражения являются фундаментальными правами и что Украина, как и другие государства, должна уважать, защищать и обеспечивать их без какой-либо дискриминации.

"Эта неудача власти гарантировать право на свободу собраний и выражения разочаровывает еще больше, учитывая то, что активисты Евромайдана смогли достичь своих целей через осуществление этих самых прав", - сказал Джон Дальхузен, директор региональной программы Amnesty International в Европе и Центральной Азии.

Украина не должна подрывать фундаментальные права человека и Amnesty International призывает украинскую власть и киевскую милицию в обязательном порядке обеспечить охрану Марша и защита всех желающих принять участие в следующем году, говорится в сообщении.