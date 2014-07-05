Кличко проведет выездное совещание по вопросам реконструкции развязки на Почтовой площади

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР», мэр Киева ознакомится с ходом реконструкции развязки, а также пообщается со строителями.

Совещание начнется в 11.00 на Почтовой площади. После завершения состоится брифинг Кличко для СМИ.