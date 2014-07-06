В Киеве выбирали лучшую беспородную собаку

В Киеве 5 июля состоялась уникальная выставка беспородных собак "Кубок Барбоса-2014".

К выставке хозяева нарядили своих питомцев в причудливые костюмы и парики, сообщает ТСН.uа.

Некоторые хвостатые пришли на конкурс в патриотическом наряде - венках и вышиванках. Собаки соревновались за звание "Барбоса-2014" и демонстрировали свои многочисленные умения.

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По словам организаторов конкурса, его главная цель - показать, что беспородные собаки ничем не хуже своих породистых родственников.