В Киеве выбирали лучшую беспородную собаку
12:22, 06 июля 2014Киев
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Некоторые хвостатые пришли на конкурс в патриотическом наряде - венках и вышиванках.
В Киеве 5 июля состоялась уникальная выставка беспородных собак "Кубок Барбоса-2014".
К выставке хозяева нарядили своих питомцев в причудливые костюмы и парики, сообщает ТСН.uа.
Некоторые хвостатые пришли на конкурс в патриотическом наряде - венках и вышиванках. Собаки соревновались за звание "Барбоса-2014" и демонстрировали свои многочисленные умения.
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По словам организаторов конкурса, его главная цель - показать, что беспородные собаки ничем не хуже своих породистых родственников.
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