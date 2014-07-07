Кличко проведет выездное совещание по реконструкции развязки на Почтовой площади
08:22, 07 июля 2014Киев
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В понедельник, 7 июля, Киевский городской голова Виталий Кличко проведет выездное производственное совещание по вопросам состояния реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади в Киеве с участием директоров и руководителей профильных коммунальных предприятий.
Кличко проведет выездное совещание по вопросам реконструкции развязки на Почтовой площади / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР», мэр Киева ознакомится с ходом реконструкции развязки, а также пообщается со строителями.
Совещание начнется в 11.00 на Почтовой площади. После завершения состоится брифинг Кличко для СМИ.
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