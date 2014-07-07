4 человека получили ранения в перестрелке на Майдане в Киеве

"В милицию от врачей поступило сообщение о том, что в больницу с ранениями, причиненными так называемым травматическим оружием, было доставлено 4 человека. После оказания пострадавшим помощи, они самостоятельно покинули больницу", сообщили в ГУ МВД Киева.Читайте такжеНа Майдане ночью горела баррикада возле ЦУМа

Сейчас обстоятельства стрельбы проверяются. Ведь официально о ранении в милицию от пострадавших не поступало ни одного сообщения. Информацию о происшествии внесено в журнал единого учета сообщений о правонарушениях", - отметили в милиции, передает TVI.

В Центральной раде сотен Майдана заявили, что стрельба, которая состоялась сегодня ночью на Майдане Независимости, была провокацией.Читайте такжеНа Майдане Незалежности произошла перестрелка: есть раненые

"Нападавшие закрывали лица балаклавами. По тревоге подняты сотни отогнали нападавших, но не исключен новый штурм до утра", - говорится в сообщении ЦРСМ.