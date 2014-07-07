Кличко о перестрелке на Майдане: центр столицы не является безопасным для киевлян

Городской голова Киева Виталий Кличко обеспокоен тем, что пока еще центр столицы не является безопасным для киевлян, а также тем, что отдельные активисты Майдана угрожают поджечь мэрию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции после инспекции строительства транспортной развязки на Почтовой площади.

"К сожалению, центр столицы не является безопасным для киевлян. Многие киевляне обращаются по этому поводу. Уже неоднократно слышали стрельбу, взрываются взрывпакеты. Сегодня ночью опять была перестрелка", - сказал Кличко и отметил, что в милицию по этому поводу обращались лишь медики, к которым за помощью обратились пострадавшие.

"Те события, которые произошли ночью на Майдане, не являются стабилизирующим фактором... Я уверен, что каждый, кто имеет незаконное оружие и нарушает закон, подпадает под статью Уголовного кодекса. В этом направлении ведется непростая работа, но уверен, что постепенно мы придем к тому, что все оружие будет изъято. Тем, кто владеет незаконным оружием, мы предлагаем его сдать. Иначе они имеют основания попасть под уголовную ответственность", - сказал Кличко.

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В то же время он выразил благодарность тем майдановцам, которые освободили часть Крещатика и здание КГГА.

"Город Киев должен постепенно вернуться к нормальной жизни. Самое главное - покой каждого киевлянина", - сказал Кличко.

Кличко также отметил, что майдановцы не имеют единого центра принятия решений, и ему приходится общаться с большим количеством людей. Мэр пообещал, что сегодня в очередной раз пообщается с майдановцами.

Кличко заверил, что силовой зачистки Майдана не планируется, но отметил, что идут угрозы со стороны отдельных майдановцев поджечь мэрию. "По поводу того, что от отдельных представителей Майдана есть угрозы в этом направлении. Я считаю, что это деструктив или провокации, что они сожгут мэрию. Не более того, что они сожгут мэрию... Киевляне не для того восстанавливали мэрию, чтобы слышать какие-то угрозы", - сказал он.

Как подчеркнул Кличко, ключевым заданием является возвращение Киева к мирной жизни.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июля, ночью в результате перестрелки на Майдане Незалежности ранения из травматического оружия получили 4 человека. По данным милиции, предварительно установлено, что около 30 неизвестных мужчин в масках создали конфликтную ситуацию с применением оружия.

По факту драки и стрельбы на Майдане Незалежности в Киеве милиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или предварительно заготовленного для нанесения телесных повреждений; карается лишением свободы на срок от трех до семи лет).