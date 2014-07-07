Развязку на Почтовой площади в Киеве могут открыть ко Дню Независимости - Кличко
По словам столичного мэра, для полного запуска развязки и завершения работ по благоустройству необходимо от 15 до 18 млн грн.
В случае выделения необходимого финансирования развязка на Почтовой площади после реконструкции будет открыта ко дню Независимости.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам во время пресс-конференции заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.
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“Мне пообещали, что ко дню Независимости в случае решения вопроса с финансированием транспортная развязка будет запущена на 100%”, - сказал Кличко.
Фотогалерея "Кличко провел совещание на Почтовой площади"
В то же время он отметил, что для полного запуска развязки и завершения работ по благоустройству необходимо от 15 до 18 млн. грн., которые теперь нельзя получить из-за того, что Госказначейство их не выделяет. Он также сообщил, что сегодня планирует встретиться с министром финансов и обсудить этот вопрос, поскольку, по словам Кличко, промедление с реконструкцией развязки автоматически будет увеличивать стоимость работ.