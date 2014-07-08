Активисты утверждают, что машина завхоза Януковича сбила человека
12:03, 08 июля 2014Киев
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Сегодняшний митинг в Пуще-Водице закончился травмой одной из активисток.
В Пуще-Водице внедорожник сбил активистку / facebook
Об этом сообщают очевидцы.
"В 7 утра ребята начали пикетировать въезд в комплекс государственных дач "Пуща-Водица", требовали, чтобы экс-глава ДУСи Андрей Кравец вернул в собственность народа прихватизированную дачу", - пишет Марина Белова, одна из участниц акции.
По словам Беловой, через полчаса джип Кравца (Toyota Land Cruiser) пролетел на скорости и сбил девушку-активистку. Она получила сотрясение мозга и легкие ушибы.
Ребята из Самообороны записали номера машины, но активисты еще решают, передать ли номер в ГАИ или "самим наказать" бывшего чиновника.
Допис by Marina Belova.
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