Активисты утверждают, что машина завхоза Януковича сбила человека

Об этом сообщают очевидцы.

"В 7 утра ребята начали пикетировать въезд в комплекс государственных дач "Пуща-Водица", требовали, чтобы экс-глава ДУСи Андрей Кравец вернул в собственность народа прихватизированную дачу", - пишет Марина Белова, одна из участниц акции.

По словам Беловой, через полчаса джип Кравца (Toyota Land Cruiser) пролетел на скорости и сбил девушку-активистку. Она получила сотрясение мозга и легкие ушибы.

Ребята из Самообороны записали номера машины, но активисты еще решают, передать ли номер в ГАИ или "самим наказать" бывшего чиновника.