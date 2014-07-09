Кличко представил программу первоочередных шагов на посту мэра

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "УДАР", во время презентации Кличко подчеркнул, что его приоритетами в управлении столицей будут борьба с коррупцией, прозрачное и эффективное использование бюджета на нужды киевлян, привлечение инвестиций и сотрудничество с общиной при принятии решений.

Согласно программе за каждым приоритетом определены первоочередные меры, которые планируют принять столичные власти:

«1-й приоритет. «Сокрушительный удар по коррупции».

Первое. Централизованный контроль. Служба внутреннего контроля и аудита будет подчинена мэру Киева и оперативно реагировать на все нарушения.

Второе. Прозрачность. Внедрение программ «Прозрачный бюджет» и «Прозрачные закупки»: каждая бюджетная гривна должна быть под контролем киевлян.

В связи с этим - третье. Режим онлайн. Модернизация интернет-представительства Киевской власти для предоставления доступа к финансовым документам. Также после завершения модернизации сайта можно будет получить онлайн максимум информации и услуг от власти, сообщить о проблеме, инициировать петицию и прочее.

Четвертое. Понятные правила. Упрощение и четкое и понятное регламентация разрешительных процедур.

Пятое. Публичный контроль закупок: открытость информации, контроль цен, открытость тендеров.

Шестое. Аудит деятельности всех коммунальных предприятий, сокращение их количества, прозрачность отчетности.

Седьмое. Единая база данных имущества, находящегося в коммунальной собственности. Доступность информации о том, кому принадлежит тот или иной объект или участок, кто ею управляет, на каких условиях арендует.

2-й приоритет. «Прозрачное, открытое и эффективное использование бюджета города на нужды киевлян».

Первое. Целевое и эффективное использование средств: аудит целевых программ, оценка их эффективности и пересмотр и отмену неэффективных.

Второе. Прозрачная и понятная киевлянам процедура определения тарифов и социальной защиты для тех, кто нуждается.

Третье. Расходы бюджета прежде всего - на неотложные нужды развития человека: расширение сети детских садов; финансирования школьного образования, исходя из потребностей ребенка; поддержка учреждений здравоохранения в соответствии с потребностями пациентов; усиление контроля за закупками лекарств и ценообразованием.

Четвертое. Обеспечение жильем через программу «Социальная аренда» - передача в аренду по доступным ценам жилья тем, кто нуждается.

Пятое. Наведение порядка в земельных и имущественных вопросах. Отмена незаконных решений предыдущей власти города на основании аудита, который сейчас продолжается.

Упорядочивание рекламного пространства, внедрение стандартов вида рекламы, которая вписывалась бы в ландшафт города.

Шестое. Привлечение граждан к сотрудничеству в обновлении жилищного фонда и придомовых территорий - в частности, к контролю за выделением и расходованием средств.

Седьмое. Выделение адресной социальной помощи по программе «Забота» тем, кто действительно нуждается, а не наживается на бюджетных средствах.

Восьмое. Аудит затрат энергии в Киеве и внедрения энергосберегающих технологий. Сотрудничество в этом вопросе с международными организациями, привлечение средств Мирового банка, ЕБРР и других структур.

Девятое. Поощрение здорового образа жизни, развитие сети спортивных площадок.

3-й приоритет. «Привлечение инвестиций».

Первое. Осенью состоится международный инвестиционный форум, который сейчас готовим.

Второе. Привлечение частного со-финансирование проектов, которые государство или город не может вытянуть в одиночку.

Третье. Реализация уже достигнутых договоренностей с международными финансовыми организациями.

Четвертое. Развитие транспортной инфраструктуры.

Пятое. Привлечение инвесторов для вынесения промышленных зон на окраине города и создание там современных индустриальных парков, которые давали бы рабочие места и использовали высокий научный потенциал города.

4-й приоритет. «Создание условий для безопасности и комфорта киевлян».

Первое. Вопросы экологии: стимулирование инвесторов для строительства современных заводов по переработке отходов, использования новых безопасных экологически-чистых технологий для очистки воды,

Второе. Оптимизация благоустройства.

Третье. Реконструкция и строительство парков и зеленых зон, чтобы в каждом микрорайоне была своя «зеленый оазис».

Четвертое. Цивилизованное решение вопросов с МАФами, рынками, контроль за соблюдением законодательства и направлением средств в бюджет.

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Пятое. Создание муниципальной милиции, которая выполняла бы задачи защиты правопорядка, патрулирование улиц и дворов, контроля за парковками и т.д.

Шестое. Подготовка к зиме.

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5-й приоритет. «Сотрудничество с обществом при принятии и исполнении решений», которым среди прочего предусмотрено создание Совета развития города с привлечением представителей бизнес-сообщества, общественности, научных и образовательных учреждений, а также проведения международного архитектурного конкурса по обустройству территории Майдана Независимости, улиц Крещатик и Институтской».