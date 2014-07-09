Киев поднялся в рейтинге наиболее привлекательных городов для туристов

Годом ранее Киев занимал 64-ю позицию в мире и 21-ю среди европейских городов по результатам исследования Глобального индекса MasterCard.

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По оценкам компании, в этом году столицу Украины посетят 1,789 млн иностранных туристов. В среднем за один визит в 2014 году турист в столице тратит около $993.

"Индекс указывает на большой спрос и интерес к авиаперелетам, как по работе, так и в личных целях, − сказал президент по международным рынкам MasterCard Worldwide Энн Кэрнс. – Составление рейтинга самых популярных городов усиливает их значимость как культурных, экономических и бизнес-центров".

Также сообщается, что в первую пятерку городов вошли Лондон, который в этом году посетят 18,7 млн иностранных туристов, а также Бангкок, занимавший в прошлом году первую строчку рейтинга, Париж, Сингапур и Дубай. Эти города получили популярность благодаря развитию международного туризма, инновациями в комфортном передвижении и растущей частотой деловых поездок.

Глобальный индекс городов MasterCard оценивает города по количеству иностранных посетителей и объемам их расходов во время пребывания в этих городах и дает прогнозируемые показатели на год, основанные на данных за первые полгода.