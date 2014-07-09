Кличко пообещал до конца года закупить новые троллейбусы для Киева

Об этом заявил киевский городской председатель Виталий Кличко. "Сегодня я представил направления своей деятельности, и сроки выполнения многих из них – 12 месяцев. Однако, уже до конца года на привлеченные инвестиции запустим в столице 80 новых троллейбусов, а также 90 обновленных вагонов метро. Деньги, выделяемые на развитие транспорта и инфраструктуры столицы, должны работать на киевлян", - отметил мэр.

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Виталий Кличко также подчеркнул необходимость тщательного анализа деятельности коммунальных предприятий. "У нас значительное количество коммунальных предприятий, которые имеют крайне низкие показатели эффективности. Руководители таких предприятий уже написали заявления о сложении полномочий. Занимать эти должности должны профессионалы, которые берут на себя ответственность за возобновление эффективной работы предприятия. А существование коммунальных предприятий, которые работают лишь на бумаге, вообще должно быть прекращено", - подчеркнул мэр Киева.