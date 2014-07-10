В Киеве поезд "Hyundai" столкнулся с автопогрузчиком, жертв нет - ГСЧС

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"В Святошинском районе города, возле железнодорожной остановки «Новобеличи» 9 июля в 22 час. 50 мин. произошло столкновение электропоезда «Интерсити плюс» ("Hyundai") №742 сообщением «Трускавец-Киев» с автопогрузчиком, который пытался пересечь пути в неустановленном месте. В результате столкновения произошел сход колесной пары головного вагона. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Читайте такжеДвижение поездов «Hyndai» и «Skoda» станет безопаснее благодаря новым стрелкам

Из электропоезда 150 пассажиров дополнительным поездом отправлены до железнодорожной станции «Киев-Пассажирский». Повреждение электрических опор, линий электропередач и железнодорожного полотна не произошло.

В 2 ч. 50 мин. ремонтными бригадами железнодорожников поезд установлен на рельсы и отправлены в депо.

На месте события работала оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.