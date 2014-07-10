На месте баррикад на Институтской советуют построить мемориальный комплекс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперт сказал во время пресс-конференции.

Он отметил, что сейчас улица Институтская фактически превратилась в самодельный народный мемориал.

«Если создать быстро официальный какой-то мемориальный комплекс, то это позволит убрать баррикады с улицы Институтской», - сказал Сергиенко и добавил, что сейчас «ни у кого не поднимется рука разбирать эти цветы и портреты, которые на деревьях висят».

Таким образом, отметил эксперт, «нужно сделать это более официальным и пригодным для того, чтобы город жил дальше».

«Мы же не будем кладбище или какой-то памятный мемориал устраивать в центре города», - добавил Сергиенко.

Как сообщал УНИАН, 9 июля генеральный прокурор Виталий Ярема поручил руководству МВД и СБУ принять меры по освобождению центральной части Киева, а также 19 помещений, которые находятся в собственности государства, от лиц, «отождествляющих себя с участниками Революции достоинства и майдановцами».

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Также Ярема не исключил применения силового варианта, если представители псевдомайдана не освободят центр Киева и захваченные ими помещения.

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В то же время, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что не поддерживает силового разгона Майдана, но в очередной раз отметил, что люди должны уйти. “Я уверен в том, что мы должны общаться и делать так, чтобы люди ушли. Силовой разгон Майдана, я уверен, может быть только крайним шагом. Я не рассматриваю этого и никогда не рассматривал”, - подчеркнул он.

Кличко также высказал убеждение, что совместное решение по освобождению Майдана может быть принято в ближайшие недели.