Игорь Индыло не мог погибнуть из-за падения со скамьи - судмедэкспертиза

Как передает корреспондент УНИАН, судья объявила перерыв в заседании до 10.00 12 августа.

Во время сегодняшнего заседания судья Ирина Дигтярь зачитала заключение повторной судебно-медицинской экспертизы, согласно которому черепно-мозговая травма Индыло не могла образоваться из-за падения со скамьи в изоляторе Шевченковского райуправления милиции.

"Ни одно из падений Индыло в камере не могло привести к черепно-мозговой травме в данном объеме", - процитировала Дигтярь заключение экспертов.

Читайте такжеНа суде свидетель по делу Индыло упомянул о "более двух" вызовах скоройВ свою очередь, адвокат родителей Индыло Александр Заруцкий отметил, что из заключения эксперта вытекает, что "падение со скамьи ни к каким телесным повреждениям не могло привести".

По словам адвоката, эксперты однозначно пришли к выводу, что, судя по тому, как Индыло двигался и вошел в райуправление, травма могла возникнуть в период, когда он попал в управление и до момента перемещения его в изолятор.

"Таким образом, они утверждают, что черепно-мозговая травма появилась именно в результате падения в комнате для админзадержанных... Эксперт объяснил, что падение должно было произойти так, что тело падает относительно пола ровно, без поворота, и повернуться должна только голова. Они считают, что было дано ускорение в область лица. Они ссылаются, что на фотографии видно, что на левой щеке, противоположной стороне падения, есть пятно, очень похожее на кровоподтек, который никем не описан... Если допустить, что этот кровоподтек возник с применением силы, то тогда складывается картина, что Индыло ударили в лицо, он упал и получил черепно-мозговую травму", - сказал адвокат.

Справка УНИАН. Индыло умер в Шевченковском райуправлении милиции 18 мая 2010 года - участковый милиционер забрал Индыло из одного из общежитий в отделение милиции, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками райуправления милиции. Позже дело было передано на расследование в прокуратуру столицы. В прокуратуре заявили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

Читайте такжеУкраинцы поставили рекорд по количеству протестов против произвола милиции5 января 2012 года Деснянский райсуд приговорил участкового сергея Приходько, обвиняемого в причастности к гибели Индыло, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года. Перед тем, суд закрыл уголовное дело в отношении еще одного подсудимого - старшего инспектора Шевченковском райуправлении милиции Коваленко. Это дело по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.

12 января 2012 года адвокат родителей Индыло подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского райсуда об условном осуждении бывшего сотрудника милиции, который обвинялся в причастности к смерти студента.

15 мая 2013 года Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу и направил на новое судебное рассмотрение уголовное дело по факту смерти Индыло.

18 июля 2013 г. Деснянский райсуд Киева начал рассмотрение по существу этого уголовного дела.