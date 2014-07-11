Кличко считает, что в Киеве необходимо максимально усилить охрану мостов

Киевский городской голова Виталий Кличко считает необходимым усилить охрану мостов и транспортных магистралей в городе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэра, об этом он сказал во время встречи с военным комиссаром Киева полковником Владимиром Киданем.

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Кличко отметил, что территориальная оборона должна усилить охрану стратегических объектов в столице, в частности, охрану мостов и транспортных магистралей.

«Охрана мостов сейчас приобретает особое значение, ведь сепаратисты и группы диверсантов пытаются дестабилизировать ситуацию по всей стране. На востоке они уже взрывают мосты, понимая, что не смогут выиграть. Подобная ситуация в столице может привести к ужасным последствиям, поэтому нам нужно максимально усилить охрану мостов в Киеве», - подчеркнул Кличко.

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Кидань доложил мэру столицы оперативную информацию о 12-м киевском батальоне территориальной обороны, который несет службу в зоне АТО на востоке Украины.

Военный комиссар Киева также сообщил, что в столице для прохождения службы всего было призвано 1588 военнообязанных, из них 342 - офицеры.