Кличко уволил директоров четырех коммунальных предприятий, в том числе метрополитена

Так, согласно документу от 14 июля №76, текст которого имеет УНИАН, с должности директора КП «Киевский метрополитен» с 16 июля с.г. освобожден Руслана Казюлькин.

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Согласно распоряжений городского головы №74 и 75 от 14 июля уволен директор КП «Киевтранспарксервис» Андрея Дудка и директор «Киевгорсвета» Андрей Швец.

Кроме того, распоряжением №73 от 11 июля снят с должности директор «Киеврекламы» Константина Барташа.

Во всех распоряжениях указано, что решение принято с учетом соответствующих заявлений руководителей указанных предприятий.