Коммунальщики убирают баррикады на улице Институтской
14:11, 15 июля 2014Киев
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Сотрудники коммунальных служб начали убирать баррикады внизу улицы Институтской напротив стеллы Независимости. При этом "жители" Майдана высказывают недовольство по этому поводу.
фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, на месте работает около 5 сотрудников дорожно-эксплуатационного участка Печерского района, которые грузят мусор с баррикад в трактор.
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Как утверждают очевидцы, решение о том, чтобы убрать их, было принято после того, как из-за жары там начало вонять. Однако, несмотря на это, "жители" Майдана пытаются помешать работе коммунальщиков. Они утверждают, что баррикаду разбирать нельзя, поскольку в ней могут быть вещественные доказательства преступлений - расстрела майдановцев 18-20 февраля.
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