Коммунальщики убирают баррикады на улице Институтской

Как передает корреспондент УНИАН, на месте работает около 5 сотрудников дорожно-эксплуатационного участка Печерского района, которые грузят мусор с баррикад в трактор.

Читайте такжеНа месте баррикад на Институтской советуют построить мемориальный комплекс

Как утверждают очевидцы, решение о том, чтобы убрать их, было принято после того, как из-за жары там начало вонять. Однако, несмотря на это, "жители" Майдана пытаются помешать работе коммунальщиков. Они утверждают, что баррикаду разбирать нельзя, поскольку в ней могут быть вещественные доказательства преступлений - расстрела майдановцев 18-20 февраля.