В центре Киева 12 зданий остаются под контролем самообороновцев – прокуратура

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, об этом сказал прокурор Киева Сергей Юлдашев во время встречи с представителем специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Петром Штайдлом.

«Силу никто не применял. Милиция убеждала, объясняла активистам, что необходимо эти помещения освобождать, необходимо предоставить доступ работникам учреждений к их рабочим местам», - отметил прокурор.

В частности, освобождены помещения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Главного управления градостроительства, Хозяйственного управления Федерации профсоюзов Украины, Союза архитекторов Украины и Национальной музыкальной академии Украины.

В целом здания покинули 950 активистов, из которых больше всего, около 300 человек, находились по адресу ул. Крещатик, 7/11, где находится Укркоопсоюз.

В то же время прокурор сообщил, что 12 адмизданий до сих пор находятся под контролем самообороновцев. Среди них - Октябрьский дворец и Украинский дом.

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«По информации правоохранительных органов, в этих двух зданиях может находиться достаточно большое количество оружия. И на сегодняшний день представители Самообороны не выказывают намерения освободить эти административные здания», - констатировал он.

При этом Юлдашев привел данные социологического исследования Киевского международного института социологии, которое проводилось с 1 по 5 июля, согласно которому 82% киевлян негативно относятся к нахождению палаток на Майдане.

«Должны констатировать, что на территории Майдана совершается большое количество преступлений. Речь идет о тяжких и особо тяжких преступлениях. Мы сегодня говорим о том, что милиция не в полном объеме контролирует то, что происходит в центре Киева. Но также большинство людей против силового разгона Майдана, поэтому мы должны найти те инструменты, те механизмы, для того чтобы освободить улицы и при этом избежать столкновений», - отметил прокурор.

Напомним, прокурор Киева по поручению генерального прокурора Украины на прошлой неделе обратился к начальнику ГУМВД Украины в городе Киеве Юрию Морозу и мэру столицы Виталию Кличко с требованием безотлагательно принять действенные меры для разблокирования захваченных административных зданий и транспортных коммуникаций в центре Киева. А также обеспечить личную безопасность граждан, защиту их прав и свобод.