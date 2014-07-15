"Майдановцы" помешали коммунальщикам убрать баррикаду на Институтской

Как передает корреспондент УНИАН, коммунальные службы Печерского района лишь расширили проход по тротуару на правой стороне улицы Институтской, а сама баррикада осталась на месте.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июля, коммунальщики начали убирать баррикады на улице Институтской напротив стелы Независимости. При этом «жители» Майдана выразили недовольство по этому поводу. По их убеждению, баррикаду разбирать нельзя, поскольку в ней могут быть вещественные доказательства преступлений - расстрела майдановцев 18-20 февраля.

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В ходе разбора баррикады нашли несколько гильз, резиновых пуль и запалов от свето-шумовых гранат.