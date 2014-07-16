Ночью на радиорынке в Киеве произошел пожар

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

"В Соломенском районе города в 00 час. 37 мин. 16 июля на территории радиорынка ООО “Звездочет-1” возник пожар, вследствие которого огнем повреждены торговые места на общей площади 400 м2. В 2 ч. 35 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован", - сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.Читайте такжеВ Киеве на проспекте Бажана неизвестные сожгли скульптуру орла (фото)

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

На месте события работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в г. Киеве.