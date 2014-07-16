В Пуще-Водице беженцам отключили газ за неуплату

Об этом на своей странице Facebook сообщил депутат Александр Бригинец.

По свидетельству Бригинца, газ, который использовался для подогрева воды, отключили за долг размером в 8 тысяч гривен.

В сообщении также отмечается, что в санатории проживает 192 человека, из них 61 ребенок - 11 детей до года и 6 младенцев.

"Режим экономии и режим требования к своевременной оплаты за энергоносители в период, когда страна находится в энергетической затруднении, очень важны, но переселенцы никак не в меньшем затруднении. Поэтому демонстрировать на их примере умение отключать - это не лучший поступок", - считает депутат.

Читайте такжеВ Минсоцполитики насчитали более 40 тыс. вынужденных переселенцев

В то же время, по мнению Бригинца, переселенцы не имеют возможности оплатили задолженность.

Читайте такжеДля вывоза людей из зоны АТО назначили дополнительный поезд Луганск-Киев

"Пока Правительство будет разбираться, каким образом возмещать упомянутые и другие расходы, я обращаюсь к "Киевгазу" и мэра города Виталия Кличко с просьбой урегулировать этот вопрос. Уверен, решить его можно", - добавил Бригинец.

Как сообщал УНИАН, в связи с обострением обстановки на востоке Украины жители Донбасса скупают практически все железнодорожные билеты с целью выезда из региона.